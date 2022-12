Maratone Telethon Pellezzano: venerdì la presentazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 09 dicembre, alle ore 10.45, presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” del Comune di Pellezzano si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Maratona Telethon Pellezzano”.

Ad illustrare il programma degli appuntamenti che si terranno sul territorio comunale dal 12 al 18 dicembre prossimi ci sarà il Sindaco Francesco Morra e il Responsabile della Sezione Telethon Marco Rago nonchè Presidente del Consiglio Comunale di Pellezzano, che come ogni anno, insieme alle Associazioni locali è in prima linea per sostenere la ricerca scientifica portata avanti dall’equipe di ricercatori italiani per sconfiggere le malattie rare e donare una speranza a tutte le persone che si trovano in condizioni di disagio a causa di una qualsiasi patologia invalidante.