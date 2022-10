Marcia di solidarietà per le donne iraniane a Salerno: partecipa il vice sindaco Paky Memoli

Si svolgerà oggi pomeriggio, a Salerno, una marcia silenziosa di solidarietà per le donne iraniane e a sostegno e difesa della libertà e dei diritti umani. L'appuntamento è in piazza Vittorio Veneto (Piazza Ferrovia) alle 17: il corteo organizzato dal CIF Comunale raggiungerà piazza Portanova, portando delle lenzuola bianche, simbolicamente. Quindi, proprio in piazza, sono previste delle letture da parte di Forugh Farrokhzad, poetessa iraniana.

Il Comune

A rappresentare l’amministrazione comunale ci sarà il vice sindaco Paky Memoli, che, durante lo scorso consiglio comunale, ha chiesto un appaluso simbolico per le donne che si stanno battendo per la libertà. “Non dobbiamo dimenticare che i valori chiave che sono alla base dell’idea dei diritti umani sono la dignità umana, la libertà e l’uguaglianza” dichiara Memoli alla nostra redazione.