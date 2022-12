Agropoli, oltre 500 persone partecipano alla marcia per la Pace

Circa 500 persone hanno sfilato oggi per le vie cittadine di Agropoli per esprimere il proprio NO alla guerra: studenti, rappresentanti di associazioni, esponenti del mondo culturale e religioso. L’iniziativa è nata da un coordinamento spontaneo di liberi cittadini e associazioni che, mosso dal desiderio di richiamare la diplomazia e il dialogo come risoluzione dei conflitti, ha deciso di organizzare l’evento.

L'evento

I promotori spiegano: "Molti si sono poi aggregati con l’unico intento di far parlare la Pace, attraverso le parole di chi per essa si spende ogni giorno, come padre Claudio Marano che opera in Burundi in una incessante opera di pacificazione tra Hutu e Tutsi, due popoli che si sono combattuti per anni.Perché è proprio quando le armi tacciono che bisogna cominciare a costruire la pace, ritrovare relazioni pacifiche con un vicino di casa che magari, fino al mese prima era un tuo nemico.La pace non è esibizione di ciò che si fa nel proprio orticello pensando ad una singola guerra, solo perché geograficamente più vicina a noi.La pace è un modo di guardare al mondo e a chi ci circonda; è la fiducia ostinata nella forza della parola e delle argomentazioni; è desiderio di vita, colori, sorrisi. Le centinaia di cittadini ad Agropoli, oggi, hanno voluto affermare con forza tali principi, liberamente senza colori di parte perché la Pace ha il volto di tutti noi".

Il coordinamento promotore

Associazione Operatori Turistici Agropoli; Associazione “A come Agropoli”; Terry dance; Associazione Carabinieri; Associazione “Diving Yoghi”; Associazione “Lume”; Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”; ASC Jugend Agropoli 1976; Atletica Libertas Agropoli; Azione Cattolica “C. Carretto”; e “V. Bachelet”; Ballet art; Basket Agropoli 1966; Cilento Basket School Agropoli; Comitato Moio; Ex-orto danza; Forum dei giovani di Agropoli, Capaccio, Giungano e Rutino; L’Ateneo danza; Legambiente Agropoli e Paestum; “Libera” presidio di Agropoli; Liceo “Gatto” Agropoli; Liceo “Piranesi” Capaccio; Majorettes Liceo “Gatto” Agropoli; Missionari Saveriani Salerno; Olimpia volley Agropoli; Parrocchie Sacro Cuore, S.Maria delle Grazie, S.S. Pietro e Paolo di Agropoli; Parrocchia S. Michele di Rutino; Pro loco Agropoli, Capaccio, Giungano e Ogliastro; Protezione civile Agropoli; Scuola di teatro “Ennio Balbo”.