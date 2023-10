“Race for the Cure”: boom di presenze a Salerno per la marcia contro il tumore al seno

Ha fatto tappa anche a Salerno “Race for the Cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo che, dal 26 ottobre fino ad oggi, è stata in Piazza della Concordia con le “Carovane della prevenzione”, per effettuare screening gratuiti. A chiudere l’iniziativa, stamattina, la passeggiata che ha visto una folta partecipazione femminile sul lungomare cittadino: tutto il ricavato sarà utilizzato da Komen Italia per sostenere nuove campagne di prevenzione e screening.

In contemporanea, c'è stata una regata in rosa sul lungomare cittadino: l'iniziativa - che non rientra negli eventi promossi da "Noi donne...soprattutto"- ha suscitato notevole curiosità.