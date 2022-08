Tragedia di Marcinelle, il messaggio di Strianese: "Non sarà mai dimenticata"

L'8 agosto si celebra la "Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo", istituita in memoria della tragedia mineraria di Marcinelle del 1956, per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro e del sacrificio di tutti i nostri connazionali morti sul lavoro in patria ed all'estero.

Il ricordo

Il messaggio del presidente della Provincia Michele Strianese: “Il triste ricordo di Marcinelle è ancora vivo. Un incendio divampa nella miniera di carbone del Bois du Cazier. Una tragedia che in Belgio non ha precedenti e che causa la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Intrappolati nella miniera senza via di scampo, i minatori vengono uccisi dalle esalazioni di gas”.