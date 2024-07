Curiosità in Costiera, l'allenatore dell'Ungheria Marco Rossi ospite del Grand Hotel "Tritone"

Continuano ad arrivare i vip in Costiera Amalfitana. Nella giornata di ieri, presso il Grand Hotel Tritone di Praiano, ha fatto tappa l’allenatore dell’Ungheria Marco Rossi, reduce dalla partecipazione della sua Nazionale ai Recenti campionati Europei. Ad accoglierlo i fratelli Genny e Salvatore Gagliano, titolari della splendida struttura alberghiera della Divina. "Resta in lui una giusta amarezza dovuta all’imprevista vittoria della Georgia sul Portogallo che ha significato il mancato superamento del turno. In bocca al lupo per il futuro caro Mister" è il messaggio di Salvatore Gagliano sui social.