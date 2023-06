"Mare più bello 2023": tre località salernitane ottengono le Cinque vele di Legambiente

Sono tre le località salernitane ad aver conquistato le Cinque Vele della Guida Blu 2023 di Legambiente e Touring Club Italiano. Si tratta di Pollica, San Giovanni a Piro e San Mauro Cilento.

Il riconoscimento

Le tre località salernitane sono le uniche in Campania ad aver ottenuto le Cinque Vele. Pollica, nello specifico, si è piazzata al terzo posto a livello nazionale per aver saputo puntare sull’ecoturismo e per la capacità "di offrire vacanze di qualità, grazie alla gestione sostenibile di un territorio d’eccellenza, alla salvaguardia del paesaggio, ai servizi offerti nel pieno rispetto dell’ambiente e all’enogastronomia di alto livello". San Giovanni a Piro, invece, si è piazzata al sesto posto, mentre San Mauro Cilento al tredicesimo.

Le altre località

Due le località salernitane che hanno conquistato le Quattro Vele: Centola e Castellabate. Con tre, invece, ci sono Camerota, Cetara, Casal Velino, Capaccio, Montecorice, Agropoli, Sapri, Ispani, Pisciotta, Positano, Maiori, Minori, Ascea,Conca dei Marini, Amalfi, Vietri sul Mare, Praiano. A chiudere, con due vele, Vibonati. “Le località campane inserite nella Guida Blu rappresentano la bellezza della Campania, il tesoro dei distretti del nostro territorio costiero - dichiara Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania- esempio di buone pratiche di gestione dei territori e nuove forme di fare turismo. Le località campane al vertice della classifica sono quelle che pronte per le sfide del futuro, quelle in grado cioè di coniugare al meglio le tematiche ambientali con le prospettive di sviluppo economico, che sapranno più di altre cogliere le opportunità che verranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e tradurle in occasione di rinascita e rafforzamento del tessuto economico e, soprattutto, di quello sociale. Come Legambiente continueremo ad accompagnare sindaci, piccoli e grandi imprenditori, associazioni e cittadini lungo percorsi virtuosi per ridurre la quantità di rifiuti, gestire al meglio le aree protette, promuovere l’enogastronomia di qualità e le buone pratiche di fruizione del litorale.”