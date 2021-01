Costiera: mare dorato prima della tempesta, gli incredibili scatti di Fusco

Mare dorato che riflette il cielo tinto di giallo, stamattina, in Costiera. Affascinanti, gli scatti di Fabio Fusco a Positano: colori e suggestioni incantevoli, ammirando la Divina.

Prima gli arcobaleni ed ora il color oro: facile pensare e sperare in interpretazioni quali segni proprizi "made in nature", per l'inizio di questo nuovo anno. Tutti con gli occhi verso l'orizzonte.

