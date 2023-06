Curiosità, Paolillo risponde ai complimenti per lo scudetto del Napoli: “Sono di Salerno”

Botta e risposta in onda su Radio Zeta Future Hits Live che ha ospitato Matteo Paolillo, alias Edoardo di “Mare Fuori”. Dopo aver fatto cantare il pubblico del Foro Italico con il brano made in Campania “O Mar For”, Paolillo ha ricevuto i complimenti dei conduttori per lo scudetto del Napoli. A cui ha risposto: “Sono di Salerno”.

Dopo aver rivendicato l'appartanenza alla sua città natale, l'attore si è detto contrario all’astio tra i salernitani e i napoletani, anche in ambito calcistico.