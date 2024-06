Sedia Job per diversamente abili e defibrillatore: il mare è più accessibile e sicuro presso la Baia del Sole

Recarsi in spiaggia è più semplice e sicuro a Montecorice, esattamente presso il “Lido Baia del Sole” che offre una singolare sedia Job per le persone diversamente abili, per un mare alla portata di tutti.

Nella speranza che non ce ne sia mai la necessità, ma nella piena disponibilità di tutti, lo stabilimento, nei giorni scorsi, ha anche installato un defibrillatore che, come è noto, può salvare la vita in caso di emergenze. In tanti, a mezzo social, hanno espresso apprezzamento per le iniziative della Baia del Sole.