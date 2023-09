Un Mare di Solidarietà: torna la manifestazione organizzata da AIL e le ASD "Marina" e "DivertiVento"

Ritorna a Salerno l'appuntamento con Un Mare di Solidarietà, la manifestazione organizzata dall’AIL – Sezione Marco Tulimieri di Salerno, in collaborazione con le Associazioni A.S.D. Marina, Ipotenusa Marina e A.S.D. DivertiVento.

L'iniziativa

Domenica 1 ottobre, quindi, presso la Stazione Marittima di Salerno si terrà l'iniziativa giunta alla sua quattordicesima edizione. La manifestazione intende proseguire l’operato del Comandante Mimmo Avagliano, socio dell’Associazione DivertiVento, ideatore e organizzatore delle precedenti dieci edizioni. In questa occasione sarà conferito per la seconda volta il Premio Mimmo Avagliano, riconoscimento per quanti si impegnano fattivamente in attività solidali, promuovendo i valori dell’inclusione e dell’uguaglianza.

Un mare di Solidarietà ha l’obiettivo di far trascorrere una giornata sulle barche a vela alle persone affette da patologie onco – ematologiche e può considerarsi la tappa zero di un progetto più ampio denominato Veliamoci bene che prevede, a partire dall’autunno, la calendarizzazione di una serie di incontri e relative uscite in mare grazie al supporto delle stesse Associazioni che sono già parte attiva di questa iniziativa.

La manifestazione fa parte del progetto MovimentAIL, che promuove attività outdoor e il benessere del movimento per prevenire o affrontare una malattia oncoematologica. Iniziative come queste diventano metodo di riabilitazione psico-sociale per i pazienti e contribuiscono al miglioramento della qualità della loro vita.

L'organizzazione

Le Istituzioni, in particolar modo l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto di Salerno, il Comune di Salerno e la Provincia di Salerno, hanno manifestato anche quest’anno unanimi il loro sostegno e saranno presenti per portare il proprio saluto ed esprimere il consueto appoggio per l’operato dell’AIL sul nostro territorio.

L’organizzazione di Un Mare di Solidarietà è stata resa possibile grazie alla sensibilità dimostrata dalla Stazione Marittima S.p.A, dalla Fondazione della Comunità Salernitana e dall’Associazione Stella Maris Salerno e in particolar modo grazie alla collaborazione dei Presidenti e dei Soci di tutti i circoli nautici di Salerno che metteranno a disposizione numerose barche in cui ospitare i pazienti dell’AIL unitamente ad Azimut Salerno e al Cantiere Gatto che consentiranno l’imbarco e lo sbarco dai propri pontili.

Al termine della navigazione, come di consueto, verrà consegnato un diploma di “Velista per un giorno” ad ogni partecipante e la manifestazione si concluderà con un buffet ospitato e offerto dall’A.S.D. Marina.