Nuvole e sole: i salernitani non si scoraggiano e vanno in spiaggia

Numerose, stamattina, le persone che non hanno rinunciato alla propria domenica in spiaggia, nonostante le condizioni meteo incerte

Vento o nuvole che minacciano pioggia? Per i salernitani è valsa la pena rischiare, pur di non perdere la domenica mattina al mare. Diverse le persone notate sulla spiaggia di Santa Teresa, ma anche sui tratti del litorale della zona orientale per concedersi un tuffo in questo week-end.

La curiosità

Il mare oltre il maltempo, dunque, rappresenta la voglia irrefrenabile dei giovani e non solo di lasciarsi alle spalle mesi di isolamento e restrizioni per le norme anti-Covid. Ma conviene restare prudenti e, pur senza rinunciare ad uscire, ricordare di indossare i dispositivi di protezione dove è previsto, nonchè la distanza di sicurezza interpersonale e, cosa non meno importante, una costante igienizzazione delle mani.

Foto di Antonio Capuano