Mareggiata sul lungomare di Salerno: lo spettacolo delle onde

Non solo danni o animali morti trascinati a riva, ma anche suggestioni, con la mareggiata che oggi ha caratterizzato il lungomare Trieste di Salerno. Come è noto, è stata prorogata l'allerta meteo e, come da previsioni, la forza delle onde ha raggiunto quasi il marciapiede che costeggia il mare in città. Colori e immagini che non sono passate inosservate ai passanti.