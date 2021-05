Ingresso e lettini gratis: l'iniziativa del Maremo Beach Club per ripartire

Ingresso e lettino gratis per 15 giorni: un'offerta che intende lanciare un segno di speranza per la ripartenza della stagione turistica, aprendo così il periodo balneare. E' l'idea messa in campo da Maremo Beach Club, in via Allende.

L'offerta

Fino al 31 maggio dalle 8:30 alle 22, dunque, il lido accoglie tutti gli amanti del mare, sempre con prenotazioni, per riscoprire il piacere della spiaggia. Per maggiori info e prenotazioni: 351 501 8357