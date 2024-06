Duomo: consolidamento del Monumento Funebre di Margherita Di Durazzo, l'intervento

E' in programma giovedì 20 giugno, alle ore 11, presso la Cattedrale San Matteo di Salerno, guidata dal parroco Don Felice Moliterno, la presentazione dell’intervento di consolidamento al Monumento Funebre di Margherita Di Durazzo. Il lavoro, eseguito da “Vassallo Centro-Restauro” e finanziato dal Club Inner Wheel Salerno, è stato selezionato dal Ministero della Cultura per la tecnica utilizzata nel recupero dell’opera e presentato al Salone Internazionale di Restauro tenutosi a Ferrara lo scorso mese di maggio. Il dottore Antonio Falchi, funzionario responsabile del settore storico-artistico della Sovrintendenza di Salerno, che ha seguito i lavori, interverrà per illustrare il valore architettonico e storico del Mausoleo.

All’evento saranno presenti Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerra, Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e Maria Pietrofeso Andria, presidente nazionale dell’Inner Wheel.