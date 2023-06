La salernitana Maria Andria Pietrofeso sarà presidente nazionale dell’Inner Wheel

La salernitana professoressa Maria Andria Pietrofeso, dal prossimo primo luglio, sarà presidente nazionale dell’Inner Wheel per l’anno 2023-2024. Il Passaggio delle Consegne, tra la presidente dottoressa Angela Azara Imbesi di Cagliari e la nuova presidente Maria Andria Pietrofeso di Salerno, avverrà domani, giovedì 30 giugno, alle ore 11, all’hotel Universo di Roma.

L'associazione

L’Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di service al mondo, nata nel 1924. Le 110mila socie appartenenti a 4.062 Club sparsi in 101 Nazioni, da sempre sono impegnate a sostenere progetti che permettano a tutti di avere una vita migliore. "La storica associazione delle donne - ha affermato Andria Pietrofeso - si fonda sull'amicizia e sul servire individuale e collega tra loro Socie che appartengono ai Club di diverse nazioni, favorendo così la comprensione internazionale. Le donne dell’Inner Wheel sono da sempre impegnate a vivere e far vivere emozioni, sogni, voglia di essere protagoniste del bene umano, sociale e culturale. Le Socie si incontrano, collaborano insieme, stringono nuove amicizie, trascorrono momenti di svago, organizzano attività culturali, riescono a realizzare innumerevoli progetti di service nelle comunità locali ed oltre i confini nazionali. L’attenzione è rivolta ai soggetti deboli ed a quelli meno fortunati, (i bambini, le donne, i giovani, gli anziani), ma l’Inner Wheel è sempre presente fattivamente anche in occasioni di calamità naturali prestando soccorso e aiuti concreti.