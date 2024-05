Maria Francesca Loffredo: una nuova voce per gli Studi su Boccaccio e la Letteratura Medievale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 3 maggio, Maria Francesca Loffredo, originaria di Cava de' Tirreni, ha conseguito il dottorato di ricerca in Estudios Medievales presso l'Universidad de Santiago de Compostela, rinomata istituzione spagnola nel campo degli studi sulla letteratura medievale. Questo risultato è stato il frutto di un impegno accademico mirato, focalizzato sulla partecipazione a un progetto di ricerca internazionale che ha coinvolto studiosi provenienti da tutta Europa, con l’obiettivo di analizzare le voci di donne tra realtà e finzione nei testi di quest'epoca storica. Loffredo ha mosso i suoi primi passi presso l'Università degli Studi di Salerno, conseguendo brillantemente una laurea in Lettere Moderne. Successivamente, ha intrapreso un doppio percorso di studi iscrivendosi simultaneamente al corso di Laurea Magistrale in filologia moderna presso l'ateneo salernitano e al Master in Estudios Medievales presso l'Universidad de Santiago di Compostela. Durante questi anni intensi, ha sviluppato le sue competenze e ha approfondito la sua comprensione della filologia romanza, con particolare attenzione alla rappresentazione dei personaggi femminili nei testi letterari medievali. Il momento culminante della sua carriera accademica è stato il completamento del dottorato di ricerca, conseguito con il massimo dei voti e la lode approvata all’unanimità da una commissione di esperti nella letteratura boccacciana. La sua tesi, incentrata sul protagonismo femminile nell'Elegia di Madonna Fiammetta, ha fornito nuovi significati e interpretazioni inediti dell'opera di Boccaccio, gettando luce sui motivi che hanno spinto l'autore a scriverla dopo il lungo soggiorno a Napoli e sulla sua percezione del mondo femminile, anticipando le tematiche affrontate nel Decameron. Le scoperte di Loffredo, già oggetto di attenzione nella comunità accademica, stanno ricevendo riscontri positivi attraverso la pubblicazione di articoli scientifici su riviste specializzate e la partecipazione a conferenze internazionali. Il suo lavoro promette di ampliare le prospettive nel campo della retorica femminile nella letteratura medievale. Maria Francesca Loffredo emerge come una filologa da osservare attentamente nel panorama accademico globale, contribuendo in modo significativo allo sviluppo degli studi letterari medievali e influenzando il lavoro dei ricercatori sia passati che presenti.