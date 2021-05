La cilentana Maria Marotta arbitrerà la gara tra Reggina e Frosinone

Lunedì durante l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie B, mentre la Salernitana lotterà per la storia, un'altra salernitana, per la precisione cilentana, sarà la protagonista di un evento storico per il calcio in Italia. Si tratta dell'arbitro Maria Marotta che dirigerà la gara tra Reggina 1914 e Frosinone Calcio.

Il primo arbitro donna della Serie B

L'arbitro Marotta, della sezione di Sapri, sarà il primo arbitro donna della Lega B. La stessa lega, tramite i suoi canali social, le ha fatto un grande in bocca al lupo.