Cilento, Maria Teresa Ruta in vacanza a Palinuro

Riparte l’estate 2021 a Palinuro con numeri interessanti che fanno ben sperare in una rapida ripresa. Preferiscono la perla del Cilento anche i VIP che ritornano a godere delle bellezze della nostra terra. È stata infatti ospite per diversi giorni, presso l’Hotel la Conchiglia di Palinuro, struttura della famiglia Sansiviero, affiliata alla catena alberghiera internazionale “Best Western Hotel Group”, Maria Teresa Ruta, giornalista e presentatrice tra le più amate in Italia. Durante il suo soggiorno, ha avuto modo di apprezzare le bellezze dei nostri luoghi come porto Infreschi, di cui è rimasta estasiata. Le tante presenze ed il ritorno dei VIP a Palinuro e’ la dimostrazione che continuiamo ad essere ancora una destinazione importante per le molteplici caratteristiche territoriali e gastronomiche che ci appartengono.