Mariano De Sio e la sua voglia di riscatto: ecco il suo singolo "Nun cio può dicere"

Mariano De Sio, un giovane neo melodico nato a Salerno nel 1998, originario del quartiere Mariconda, ha reagito ad alcuni momenti no che non sono mancati lungo il proprio percorso e cerca riscatto nel mondo della musica, in particolare quella partenopea. à

I dettagli

Una passione coltivata già da bambino. Senza supporto economico, però, ha rischiato di far svanire il sogno ma non gli manca la testardaggine. Il suo riscatto si intitola "Nun cio può dicere", il nome del suo primo singolo.