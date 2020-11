Premio Cet Scuola Autori di Mogol: nell'antologia c'è anche Mariaraffaella Cascone

Mariaraffaella Cascone è stata inserita nell'Antologia del Premio Cet. La poetessa salernitana è stata, infatti, selezionata dal presidente di giuria Mogol, in occasione del prestigioso Premio internazionale Cet Scuola Autori.

I dettagli

Sarà inserita nell'Antologia che sarà in stampa a giugno 2021. E' stata selezionata con la poesia Spiaggia. Un altro importante riconoscimento per lei, già selezionata in occasione del Premio Internazionale “il Federiciano”, il più importante in Italia per numero di iscritti, dalla giuria composta da Alessandro Quasimodo e Giuseppe Aletti.