Il pizzaiolo salernitano Mario Salvato finalista di Master Pizza Champion

Ci sarà anche il pizzaiolo salernitano Mario Salvato, della pizzeria "La Fucagna" di Pontecagnano Faiano, fra i sedici finalisti del talent Master Pizza Champion che andrà in onda nei mesi di ottobre e novembre su SKY 937, su Canale Italia 83 e in diretta streaming sui social ogni lunedì sera alle 20.15 per 6 settimane.

Il riconoscimento

Un grande riconoscimento per Mario, classe 1978 con una lunga esperienza professionale alle spalle fra alberghi e Costiera Amalfitana (gli inizi all'età di 15 anni), che avrà modo di mostrare all'Italia intera le sue capacità di pizzachef. "Avere l'opportunità di partecipare - racconta Mario Salvato - è già una grande risultato".