Body Building: Martina Monaco si laurea campionessa europea "Fitness Model Teen"

Grande soddisfazione per Martina Monaco. La diciottenne atleta del Fitness Club My World di Eboli, guidata dal professor Giuseppe Maiorano, ha conquistato il primato europeo in gara nella categoria MS Fitness Model Teen.

Monaco si è esibita con un corpo scolpito nelle sue aggraziate forme di eleganza, proporzioni, linea, armonia, espressività, unite alla condizione fisica del dinamismo atletico del mens sana in corpore sano di Giovenale memoria. Una forma e una condizione vincenti, realizzate con progettazioni di allenamento personalizzato e con un’adeguata nutrizione, tra benessere, salute, emozioni positive e richiesta competitive di elevato valore sportivo, educativo e sociale.

La gara

Il Campionato Europeo di Body Building e Fitness Maschile e Femminile, per la Federazione IBFF (International Body Building & Fitness Federation), si è svolto sabato 25 giugno, presso il Giardino degli Aranci a Giffoni Valle Piana. L'iniziativa è stata organizzata da Domenico Iacuzio, titolare della palestra DomiGym.

Il presidente Internazionale sloveno Duško Mad?arovi?, il vice presidente Internazionale Filippo Alfani, il presidente IBFF Italia Veronica Alfani, l’organizzatore Domenico Iacuzio, insieme ad altri dirigenti, giudici e ai numerosi atleti partecipanti hanno ricevuto le congratulazioni del sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, per l’impegno profuso nel realizzare il successo dell’evento

sportivo.

Il My World

Il Fitness Club My World, di cui è allieva Martina Monaco, è una struttura per attività motorie e sportive esistente da 40 anni sul territorio ebolitano, con la direzione del professor Maiorano, ha espresso molti campioni e campionesse a livello nazionale e internazionale. Si occupa di prevenzione, salute e benessere totale, con i suoi molteplici corsi di Fitness, Wellness, Body Building, Ginnastica funzionale, dimagrante, Total body, Yoga, Pilates, Ginnastica posturale, Ginnastica estetica, Zumba fit, Stretching globale ed altri.