Rifiuti abbandonati a Salerno, l'appello dei volontari: "Non buttate le mascherine"

Continuano le iniziative a difesa dell’ambiente da parte dei volontari di “Voglio un mondo pulito”. Nelle ultime ore si sono recati presso il fiume Irno, dove, oltre ai soliti rifiuti, sono state raccolte numerose mascherine. I volontari hanno raccolto, in particolare, 81,4 kg di indifferenziata, 2,8 kg di plastica, 3,8 kg di vetro, 1,4 kg di pneumatici e 0,7 kg di mascherine.

“Ci stiamo dedicando molto ultimamente alla raccolta di mascherine, perché siamo letteralmente sommersi. Eppure non è così difficile da smaltire, basta gettarla semplicemente in un qualsiasi cestino dell’indifferenziata. È davvero così difficile non gettarla nell’ambiente? Abbiamo quasi riempito una busta di dimensioni 70x110, solo in un piccolo tratto del fiume Irno”.