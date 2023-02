Carnevale 2023, tante mascherine sul lungomare: c'è anche il piccolo "pisciaiuolo"

Colori e allegria, sul lungomare di Salerno e, in particolare, nel tratto tra Piazza della Concordia e la spiaggia di Santa Teresa. Ma anche in via Roma. Tantissime le mascherine a spasso sotto la luce di un tipico sole invernale. Le foto sono di Antonio Capuano

Principesse, supereroi ed altri personaggi della fantasia. Tra le più simpatiche, c'è sicuramente il piccolo “pisciaiuolo” che trasporta il bancone del pesce. Tanta felicità, dunque, tra coriandoli e bombolette spray colorate.