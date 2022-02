Mascherine ancora all'aperto in Campania, parlano i salernitani

Dall'11 febbraio, le mascherine in Italia non sono più obbligatorie negli spazi aperti, fatta eccezione per quelli caratterizzati da particolari assembramenti. Tuttavia, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di prorogare l'obbligo per qualche altra settimana nella nostra regione. Divisi, i salernitani, sulla scelta del presidente: c'è chi approva la linea prudenziale adottata nel nostro territorio e c'è chi, invece, boccia l'ordinanza di De Luca per gli scarsissimi rischi di contagio all'aria aperta. Abbiamo, dunque, dato voce a diversi cittadini a passeggio.