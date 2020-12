Curiosità, Myriam Diaz realizza le mascherine dedicate a Maradona

Un omaggio all'intramontabile campione del Calcio, Diego Armando Maradona, a Salerno. La nota sartoria Myriam Diaz di via Diaz, infatti, ha realizzato delle graziosissime mascherine dedicate al grande calciatore recentemente scomparso. Non solo il profilo di Maradona, ma anche la cartina geografica dell'Argentina ed i simboli del suo Napoli sono stati cuciti sulla mascherina artigianale.

Presso il laboratorio salernitano, intanto, vanno per la maggiore anche le mascherine abbinate alle cuffiette, utilissime per i sanitari e chi indossa le protezioni anti-Covid per molte ore. Grazie all'applicazione di alcuni bottoncini sulle cuffiette, viene risolto, in tal modo, anche il problema degli elastici sulle orecchie, non sopportati da tutti: mascherina e cuffiette, dunque, possono essere indossate senza alcun disagio, nè pressione sulla pelle. Tanta curiosità per i prodotti di Myriam Diaz.

