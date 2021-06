Vacanze da Vip: Ambra e Max Allegri in vacanza in Costiera

Una tappa in Costiera Amalftina per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. L'attrice ed il neo allenatore della Juventus, dopo essersi recati in vacanza ad Ischia, hanno scelto di continuare il loro tour estivo in Costiera. In particolare, nella mattinata di ieri, sono andati a godersi una buonissima colazione nella storica Pasticceria Pansa di Amalfi.

La visita

La tappa nelle nostre terre servirà ai due per ricaricare le pile prima del ritorno alla routine quotidiana. In particolare Allegri, dopo due anni di fermo, tornerà ad allenare la Juventus. L'appuntamento con i bianconeri è previsto per metà luglio con il ritiro estivo mentre Ambra è reduce dalle riprese de La notte più lunga dell'anno, prodotto da Clipper Media e Rai Cinema.