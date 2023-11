La curiosità: una maglia della Virtus Salerno per Massimiliano Gallo "Malinconico"

Piccola pausa dalle riprese della nuova sere dell'avvocato Malinconico per Massimiliano Gallo. L'attore è stato raggiunto sul set da una delegazione della Virtus Salerno, che gli ha consegnato, per mano di Nando Matrone, una canotta personalizzata della squadra salernitana.

Il video

Gallo, per ringraziare tutti, ha girato un breve video diffuso sui social. in cui ha promesso di essere a bordo campo in una delle prossime partite.