"Massimo Troisi ha origini cavesi": la scoperta di un gruppo di studiosi

Massimo Troisi, icona del cinema italiano, ha radici che affondano non solo a San Giorgio a Cremano, ma anche a Cava de’ Tirreni. La scoperta, frutto della ricerca del gruppo di studiosi "Cava Storie", svela un legame fino ad ora poco conosciuto: sua nonna, Teresa Murolo, nacque infatti a Cava de’ Tirreni il 7 ottobre 1886 e fu registrata il giorno successivo, l'8 ottobre. Cavese di nascita, Teresa sposò poi Luigi Troisi, ferroviere, e insieme ebbero diversi figli, tra cui Alfredo, padre di Massimo. La famiglia Troisi si trasferì poi a San Giorgio a Cremano, dove nacque Massimo insieme ai suoi fratelli e sorelle.

La scoperta

La ricerca è stata condotta grazie a un dato inizialmente fornito dal dottore Generoso Conforti e ha portato alla luce dettagli inediti sulla genealogia dell'attore e regista campano. In autunno, un evento speciale, organizzato dalle associazioni "Accademia Talenti", "Cavastorie" e "Fuori Tempo Teatro Luca Barba", insieme all'agenzia internazionale "1886 Agency", celebrerà questa scoperta. L’evento metterà in luce non solo la storia familiare di Troisi, ma anche il legame tra Cava de’ Tirreni e San Giorgio a Cremano, due luoghi che hanno contribuito a formare il talento del protagonista de "Il postino". La ricerca, inoltre, ha riportato alla luce aneddoti familiari, come i regali di trenini che Massimo riceveva per l’Epifania, legati all’attività ferroviaria del nonno Luigi e del padre Alfredo. Teresa Murolo, trasferitasi a Barra, un comune in provincia di Napoli, ha vissuto lì fino alla fine dei suoi giorni, a pochi chilometri da San Giorgio a Cremano, dove la storia di Troisi ha preso forma.

Il trentesimo anniversario de "Il Postino"

La celebrazione delle radici cavesi di Massimo Troisi culminerà in coincidenza con il trentesimo anniversario de "Il postino", a cui sarà dedicata l’edizione 2024 del prestigioso Premio Troisi. Una storia che aggiunge profondità e colore al mito di un grande artista, facendo luce su un passato che ha contribuito a forgiare il suo straordinario talento.