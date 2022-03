Masterchef Italia, il 18enne battipagliese Carmine Gorrasi arriva secondo

E’ terminata l’undicesima edizione del più famoso programma di cucina “Masterchef Italia” in onda su Sky, con la vittoria di Tracy Eboigbodin. Sul podio, però, è salito anche il giovane 18enne Carmine Gorrasi di Battipaglia, posizionatosi al secondo posto.

La gara

“Qui ho capito che è importante ricordarsi sempre da dove veniamo. Credevo di voler volar via da Battipaglia – dichiara Carmine – ma ho capito che se sono così è proprio per quello che mi ha dato il mio paese”. Al giovane Carmine sono giunti anche i complimenti della sindaca Cecilia Francese, che su Facebook scrive: “E’ un orgoglio per l’intera comunità”.