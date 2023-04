Musica: grande attesa al "Martucci" per la masterclass di mandolino a cura di Ugo Orlandi

Grande attesa, presso il conservatorio Martucci di Salerno, per la masterclass di mandolino, organizzata dal Dipartimento Strumenti d'Arco e a Corde, dal titolo Da Giuseppe Giuliano a Gennaro Napoli, Il mandolino di Citra nella provincia di Salerno. La masterclass, a cura del M° Ugo Orlandi, che nel corso delle due giornate terrà una relazione sulla storia e sul repertorio del mandolino nel Salernitano.

La masterclass si terrà i 5 ed il 6 maggio. Sabato 6 maggio, alle ore 20, si terrà un concerto presso la Chiesa di San Giorgio di Salerno, nel corso del quale saranno eseguite le musiche oggetto di studio.

Il maestro Ugo Orlandi

Nato a Brescia nel 1958, è cresciuto musicalmente nel Centro Giovanile Bresciano di Educazione Musicale dove inizia lo studio del mandolino e della tromba. Dal 1975 frequenta il corso di mandolino, tenuto da Giuseppe Anedda, presso il Conservatorio di Padova dove contemporaneamente consegue il diploma di tromba. Interessatosi alla musica antica ed alla ricerca musicologica, si è dedicato allo studio del cornetto e della tromba naturale, approfondendo lo studio e la ricerca del repertorio storico del mandolino.

Nel 1977 inizia il suo impegno come insegnante di educazione musicale nella Scuola media e nel 1979 il passaggio a ruolo come docente di tromba nella S.M.I.M. Nel 1980 viene richiesto dal M° Anedda come continuatore della scuola mandolinistica e si trasferisce al Conservatorio C. Pollini di Padova come docente di mandolino, prima cattedra di mandolino nel mondo e unica in Italia fino ai primi anni 2000, dove rimane fino al 2008.

Ha diretto la collana "Il mandolino" per le edizioni "Ut Orpheus" di Bologna, ha curato inoltre la pubblicazione de "Il Periodo d'oro del mandolino" e "Mandolin Memories" (Cremona, Ed. Turris, 1996 e 1999) e la ricerca sulle sonate per mandolino di Domenico Scarlatti (Ancona, Ed. Berben 1994). Sua è la monografia dedicata a Carlo Munier, nel centenario dalla morte e la ricerca dedicata ad Antonio Monzino (I) e il repertorio mandolinistico milanese fra 700 e 800.

Come solista ha collaborato con L'Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, i Solisti Aquilani (con i quali ha prodotto il CD "6 Concerti per mandolino" Koch­ Schwann 1991, che ha venduto più di 25.000 copie in tutto il mondo), i Wiener Kammerkonzerte, i Berliner Philarmoniker, l'Accademia Montis Regalis, Sergio Vartolo, Jordi Savall, Zubin Metha e Claudio Abbado. Con Claudio Scimone e i Solisti Veneti dal 1978 al 2018 ha effettuato tournée in tutto il mondo registrando per l'ERATO due CD con i concerti di Giuliani, Lecce, Paisiello e l'integrale dei concerti per Mandolino di Vivaldi. Nel 1991 a Roma, Accademia dei Lincei, ha ricevuto una medaglia per i suoi studi sul mandolino e per l'opera di valorizzazione attuata in Italia a favore dello strumento dalla Società Italiana del Flauto Dolce, nel 1999 è stato invitato dal Ministero della Cultura Giapponese a rappresentare il mandolino m occasione del 1° Festival nazionale dedicato agli strumenti a pizzico in Giappone.

Dal 2008 è docente di mandolino presso il Conservatorio G. Verdi di Milano.

Per iniziativa del Presidente della Repubblica gli è stato conferito il 18 gennaio 2022 l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.