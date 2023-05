"Matilde di Canossa”: in Cattedrale si parla della figura femminile legata alle vicende di Papa Gregorio VII

Si terrà il 25 maggio, alle ore 17.30, nella sala San Tommaso D’Aquino della Cattedrale di Salerno, in concomitanza con la memoria liturgica di San Gregorio VII, “Matilde di Canossa, filia Petri”, incontro incentrato su una figura femminile di alta spiritualità, profondamente legata alle vicende di Papa Ildebrando. “Risulta certamente molto opportuno che l’Ufficio Diocesano Cultura e Arte guidato dalla professoressa Lorella Parente, abbia deciso di dedicare un incontro a Matilde di Canossa – ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi – Nella nostra città, infatti, è sepolto quello che fu il suo interlocutore per eccellenza: Papa Gregorio VII. Insieme, hanno vissuto in un periodo drammatico per la Chiesa che rischiava di essere sottomessa. Matilde di Canossa si schierò abilmente e coraggiosamente per difendere la libertà ecclesiale, consentendo a Gregorio di svolgere il suo Ministero. La sua, quindi, fu una figura pacificatrice tra Impero e Papato. Pur restando laica, negli ultimi anni di vita, donò tutti suoi beni alla Chiesa, dedicandosi alla preghiera: Matilde di Canossa rappresenta, pertanto, una figura di alta spiritualità che merita di essere approfondita e ancora meglio conosciuta e compresa a Salerno, città dove sono conservate le spoglie del Papa a cui dedicò il suo impegno e le sue capacità politiche”.

Il programma

Il 25 maggio, dunque, sarà il francescano Antonio Lanzi della Curia generale OFM, a raccontare Matilde, evidenziando i tratti salienti della sua personalità e della sua azione politica. A prendere parte al meeting, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi, la professoressa Lorella Parente, Direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte, la professoressa Angela Chiapponi dell’associazione culturale “Matilde di Canossa”, nonché il Vicario Episcopale per la Pastorale Diocesana, Don Roberto Piemonte.

La curiosità

In occasione dell’incontro, inoltre, saranno esposte due opere artistiche su Gregorio VII e Matilde, realizzate dall’architetto Renaldo Fasanaro.

L’evento è stato promosso e organizzato dall’Ufficio Cultura e Arte della Arcidiocesi di Salerno- Campagna- Acerno, con il patrocinio morale del Comune di Salerno e del Club Alpino Italiano. L’ingresso è libero.