Via libera della giunta di Capaccio Paestum all'istituzione di uffici separati di Stato Civile nei luoghi più suggestivi del territorio. Da oggi, quindi, la Villa comunale di Torre di Paestum, il parco La Collinetta di Capaccio Scalo, l’ex Tabacchificio Next di Cafasso e la Sala Erica di piazza Santini potranno essere scelti da coppie di innamorati per la celebrazione del loro matrimonio o della loro unione civile.

Le parole di Alfieri

"Sono sempre più numerose le coppie, anche di persone non residenti nella nostra città, che scelgono Capaccio Paestum non solo per i festeggiamenti del loro matrimonio, ma per la celebrazione del rito civile o dell’unione civile – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Il Next, la Sala Erica, la Villa comunale di Torre a Paestum e il parco La Collinetta sono luoghi che la nostra amministrazione ha riqualificato e reso attrattivi, dunque adatti a un momento così importante come il giorno del matrimonio. Le richieste che arrivano sono per noi sia la conferma del buon lavoro che stiamo facendo sia una ulteriore possibilità di crescita del territorio. Istituire Uffici di Stato civile in questi luoghi, dunque, si inserisce in una prospettiva funzionale alla promozione turistica e alla crescita di attività produttive e commerciali operanti nel settore dell’organizzazione di matrimoni ed eventi in genere. Al tempo stesso, la celebrazione di queste cerimonie diventa una ulteriore vetrina delle capacità ricettive e di ospitalità della città, oltre che della sua bellezza e vivacità".