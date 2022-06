Salernitana in festa, Simone Verdi si sposa con Laura. Don Roberto: "Tuorn, sta cas aspett a te"

Grande festa, oggi, in casa Salernitana. Il calciatore Simone Verdi ha sposato Laura Della Villa a Salsomaggiore Terme, precisamente nella chiesa dei Santi Gerbasio e Protasio. A celebrare la cerimonia religiosa è stato il parroco salernitano don Roberto Faccenda, cappellano proprio della squadra granata.

Il messaggio del prete

Il numero 10 della Salernitana e la sua sposa si sono fatti fotografare insieme al sacerdote esibendo la sciarpa granata. “Ti faccio gli auguri non solo da parte mia, ma anche dell’intera città che ha apprezzato molto i vostri post social. Tuorn, sta cas aspett a te, e vale anche per Bonazzoli”, ha esordito don Roberto rivolgendosi anche all'attaccante di proprietà della Sampdoria che era presente in chiesa come invitato.