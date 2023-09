Curiosità: la vicesindaca celebra il matrimonio civile del fratello di Ciro, ucciso da un ultras

Tanta curiosità e profonda commozione, stamattina, presso la sala giunta del Comune di Salerno: proprio lì, infatti, la vicesindaca Paky Memoli ha celebrato il matrimonio civile di Michele Esposito, fratello di Ciro, ucciso da un ultras durante la Coppia Italia del 2014, con la sua amata Alessia Scognamiglio.

L'augurio della vicesindaca

"Un matrimonio è avere in comune valori ed obiettivi. Caro Michele, hai affrontato la perdita di tua fratello Ciro a testa alta, hai imparato con l'aiuto di Alessia a superare il tuo immenso dolore ed è proprio con la presenza di Alessia nella tua vita che prendi le lancette dell'orologio e le lasci scorrere, sapendo con certezza che la tua vita migliorerà sposando Alessia - ha detto la vicesindaca Memoli - Niente e nessuno possono impedirvi di mordere la vostra vita, l'amore è guardare nella stessa direzione. Mamma Antonella, la madre di Michele, la descrivo come un urugano in tutta la sua potenza. Una mamma che alla prima domanda dei suoi figli, Pasquale, Ciro e Michele che cosa è il domani?, ha sempre risposto con il suo sorriso luminoso, come è luminosa oggi per il matrimonio del figlio. Ciro da lassù vi guarda e vi proteggerà", ha concluso la vicesindaca. Occhi lucidi e gioia nel cuore, a Palazzo di Città.