D’abrosca all’Eurocamera di Bruxelles, ricevuto dalla presidente metsola e dai vertici della commissione Ue

Il giovane campano Matteo D’Abrosca, impegnato nel servizio di sensibilizzazione e di lotta per i diritti delle persone con disabilità dopo una grave malattia, è stato ricevuto dalle massime cariche istituzionali del Parlamento Europeo e della Commissione Europea a Bruxelles, per discutere del ruolo dell’Europa nella salvaguardia delle politiche della disabilità e nei diritti umani. D’Abrosca già impegnato da anni nelle attività istituzionali, vista l’esperienza di collaborazione con il Primo Governo Conte, la fondazione sulla ricerca contro il cancro della Principessa di Giordania e soprattutto conosciuto per essere stato premiato dal 45º Presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump, a soli 18 anni a Washington DC alla Casa Bianca, nel novembre 2019 per la salvaguardia dei diritti umani nei confronti dei bambini malati di cancro, e per aver trasformato la malattia in forza e sostegno verso i più deboli, lo hanno contraddistinto per la grande forza d’animo e lotta contro la sofferenza, battendosi per gli altri che vivono in situazioni simili. Si legge in una nota: È stato un incontro stimolante e significativo qui a Bruxelles assieme all’Europarlamentare salernitana Isabella Adinolfi, in cui abbiamo avuto l'opportunità di discutere di importanti questioni riguardanti il sociale, le disabilità, i diritti umani e la lotta al cancro infantile. L'incontro ha rafforzato la mia convinzione che l'Unione Europea svolga un ruolo fondamentale nel promuovere una società più giusta e solidale. È attraverso il dialogo, la collaborazione e l'azione congiunta che possiamo apportare cambiamenti significativi nella vita di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. L'Europa ha un ruolo cruciale nel promuovere la solidarietà e nel difendere i diritti di tutti i cittadini, specialmente di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità. È fondamentale che continuiamo a lavorare insieme per creare un'Europa inclusiva, in cui ogni individuo abbia pari opportunità di guarigione e realizzazione. Oggi ho avuto l'onore di incontrare il Vicepresidente della Commissione Europea a Bruxelles Margaritis Schinas e la Presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola per discutere di temi di fondamentale importanza per l'Europa e la nostra società. Abbiamo affrontato questioni cruciali come la giustizia sociale, il cancro infantile, le disabilità, le disuguaglianze sociali e sanitarie, le politiche dei bambini, lo stile di vita europeo e la coesione sociale. Durante l'incontro, ho avuto l'opportunità di condividere la mia esperienza e le mie idee riguardo a queste tematiche che mi stanno particolarmente a cuore. È stato incoraggiante vedere l'interesse e l'impegno del Vicepresidente e della Commissione Europea e della Presidente dell’Eurocamera nel promuovere politiche che garantiscano l'uguaglianza di opportunità, l'accesso ai servizi sanitari, l'inclusione delle persone con disabilità, la protezione dei diritti dei bambini e la promozione dello stile di vita europeo basato su valori di democrazia e solidarietà. Ringrazio i Vertici Europei per il loro tempo e l'attenzione dedicata a queste importanti tematiche. Continueremo a lavorare insieme per tradurre le nostre idee in azioni concrete e tangibili. Insieme possiamo costruire un'Europa migliore, in cui tutti abbiano uguali opportunità e accesso a una vita dignitosa. Siamo sulla strada giusta e non vedo l'ora di vedere i progressi che possiamo realizzare. Non è la prima volta che Matteo D’Abrosca vola nella capitale belga, questa è la quinta volta. Negli anni passati è stato anche Assistente esterno del Commissario Europeo alla Salute Andriukaitis durante la Commissione Juncker, lo scorso febbraio ha partecipato alla conferenza europea sulla lotta contro il cancro e di contrasto alle disuguaglianze sanitarie che ha riunito tutti i giovani sopravvissuti al cancro infantile dei Paesi Membri UE con l’organizzazione europea “Youth Cancer Europe” rappresentando l’Italia. Non ultimo ha ricevuto una lettera di vicinanza e invito per i lavori pregressi dal Presidente del Comitato Europeo delle regioni Vasco Cordeiro.