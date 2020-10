Caffè, il salernitano Matteo Trucillo inserito nella rivista Forbes Italia

Il salernitano Matteo Trucillo, amministratore delegato della torrefazione Cesare Trucillo Spa, è l’unico esponente del caffè inserito da Forbes Italia, edizione tricolore della prestigiosa rivista economica statunitense, nella classifica 2020 dei 100 top manager e imprenditori selezionati “che stanno guidando le loro imprese con la lungimiranza dei grandi leader, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”. Trucillo, erede del Cavaliere Cesare, che nel 1950 iniziò a tostare caffè nella cantina della sua casa sul golfo di Salerno, porta avanti una tradizione di famiglia giunta oggi alla terza generazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

“E’ un riconoscimento prestigioso - commenta Trucillo - che in uno scenario storico completamente nuovo e particolarmente complesso e complicato come quello che stiamo attraversando, ci incoraggia ad andare avanti con le nostre scelte. Noi siamo il nostro Caffè. Non è solo uno slogan, ma un impegno verso tutti: i nostri collaboratori, i nostri fornitori, i nostri clienti, le persone che vivono sul nostro territorio.”