Buona la prima: Max Pezzali infiamma il PalaSele

30 (+2) anni in due ore e venti. Max Pezzali infiamma il PalaSele per la prima delle due date in terra salernitana con il suo greatest hits live che ripercorre la lunga carriera dagli esordi con gli 883 alle ultime esperienze da solista. Con lui sul palco la band che lo accompagna da anni e che ha saputo "vestire" le canzoni con nuove sonorità senza fargli perdere lo smalto e spingendo sull'acceleratore negli episodi più marcatamente rock. A fare la parte del gigante anche la scenografia, avveniristica e curata nei minimi dettagli.

La scaletta

Un viaggio intenso che si è aperto con "Sei un mito" e si è concluso con "Con un deca", pezzo che più di tanti altri ha saputo raccontare il disincanto e l'alienazione di chi vive in provincia. In mezzo successi come "Hanno ucciso l'uomo ragno", "Tieni il tempo", "Come mai" e tante altre canzoni entrate di diritto nella storia del pop italiano, tutti rigorosamente cantati a squarciagola dal pubblico. Stasera il bis con il secondo concerto al PalaSele, già sold out da settimane.

(Foto di Alfonso Maria Salsano)