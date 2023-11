“Violenza di genere", il Maximall Pontecagnano in prima linea per sostenere le donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nel cuore il ricordo di Giulia Cecchettin, nell’anima la ferma volontà che nessuna famiglia, e nessuna donna, debba più vivere tanto dolore. Non c’è alcuna retorica, solo la scelta di non essere indifferenti nella mobilitazione che vedrà protagonisti addetti e clienti del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano nel celebrare, sabato 25 novembre, la Giornata contro la violenza sulle donne. Un fenomeno «odioso e una ferita profonda nella nostra società», per usare le parole della direttrice del Centro Carmela Cascino. "Da donna e da manager, in perfetta sintonia con il management del Gruppo - sento il peso di questa responsabilità. Dobbiamo unirci per aumentare la consapevolezza su questa dolorosa realtà e lavorare insieme per promuovere un cambiamento di paradigma. Ogni passo che compiamo nella direzione della giustizia e dell'uguaglianza contribuisce a guarire le ferite invisibili che molte donne portano dentro. Solo con l’impegno di tutti, negli anni, si potrà costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere senza paura e con la certezza di essere valorizzata per chi è". Ed è per lanciare con forza questo messaggio che al Maximall Pontecagnano saranno installate due panchine rosse, simbolo di sostegno nei confronti di tutte le donne vittime di violenza. Inoltre, tutti i dipendenti, gli addetti e clienti potranno farsi disegnare un segno rosso sul viso dalle hostess presenti nel Centro. Hostess che distribuiranno anche segnalibri e materiale informativo del Centro Antiviolenza Anna Borsa di Pontecagnano. "A tutti gli addetti sarà anche consegnato un adesivo, a mo’ di spilletta, con il numero 1522", conclude Carmela Cascino. Tra i momenti più attesi, alle 16.00, uno spazio di confronto e riflessione con il Centro antiviolenzae referente di Differenza Donna, il Comitato Andos di Bellizzi ODV, Gerarda Sica Assessore alle politiche sociali, Roberta D’Amico Assessore alle Pari Opportunità e la Polisportiva Bellizzi Sport 2020 per far comprendere a tutti quale sostegno si può trovare sul territorio. La giornata si concluderà alle 21.00 (in piazza Maximall) con la musica dei “Zero project”, tribute ispirato all'artista Renato Zero, che da sempre ha mostrato grande sensibilità al tema della violenza di genere e dell’uguaglianza sociale. Una giornata ricca di profonde emozioni per il Maximall Pontecagnano che intende farsi portavoce di temi tanto importanti per sensibilizzare tutti, indistintamente, perché lo shopping e il relax possono andare di pari passo con l’impegno sociale. “Creare momenti di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione è un’azione strategica per far conoscere il lavoro e il ruolo dei centri antiviolenza- spiega Michela Masucci, responsabile centro antiviolenza Anna Borsa- così che si sappia che non sono sole e a chi rivolgersi per poter chiedere aiuto”.