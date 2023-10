“Le giornate insieme a te per l’ambiente": lunedì la presentazione dell’iniziativa di McDonald’s

Si terrà lunedì 23 ottobre alle ore 11 presso il ristorante McDonald’s di Mercatello, in via Trento, la conferenza stampa di presentazione delle tappe locali di “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa di McDonald’s dedicata alla lotta al fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

La presentazione

Durante l’incontro saranno annunciati i dettagli relativi all’attività di riqualificazione che vedranno coinvolti istituzioni, dipendenti, cittadini e scuole nei Comuni di Salerno, Battipaglia, Capaccio Paestum ed Eboli. Alla conferenza stampa prenderanno parte i rappresentanti istituzionali degli enti coinvolti e Luigi Snichelotto, partner McDonald's per le province di Salerno e Potenza.