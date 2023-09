Salerno, al via la VI edizione del Meeting Nazionale dei Giovani

E’ stato presentato, questa mattina, nel Salone Informagiovani di Salerno, il VI Meeting Nazionale dei Giovani organizzato da Moby Dick ETS, dal titolo: “Europa + Vicina”, che si terrà dal 29/09 al 1/10 tra Salerno e Capaccio Paestum. Moderato da Maria Carla Ciancio, direttrice del giornale online PoliticheGiovanili.com, Francesco Piemonte, presidente Moby Dick ETS, ha presentato il programma del meeting, che vedrà ospiti, tra gli altri, Maria Cristina Pisani, presidente consiglio nazionale giovani, Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana Gioventù, Michele Sciscioli, Capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, Antonio Iannone, Senatore della Repubblica, Pina Picierno, Vice Presidente Parlamento Europeo.Tra i 110 partecipanti ci saranno giovani del terzo settore, amministratori, stakeholders provenienti da tutta Italia che si confronteranno con le istituzioni presenti.

L'iniziativa

Fondamentale per questa edizione è l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, fiore all’occhiello vista la tematica trattata. “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo importante patrocinio che testimonia l’importanza del lavoro che svolgiamo da anni sul territorio nazionale in merito alle tematiche europee e delle politiche giovanili” – afferma Francesco Piemonte, Presidente di Moby Dick ETS. “Stiamo lavorando da tempo a questa VI edizione e siamo sicuri che anche quest’anno otterremo un importante risultato per i giovani del territorio” Tra gli intervenuti anche Antonio Agresti, delegato del Comune di Capaccio “siamo lieti di ospitare questa tre giorni ricca di eventi e contenuti. Capaccio Paestum, infatti, è sensibile a queste iniziative, e riteniamo che tutti debbano fare uno sforzo per far sentire l’Europa più vicina”. In chiusura Paola De Roberto, Assessore politiche sociali e giovanili Comune di Salerno, ha sottolineato il sodalizio tra il Comune e Moby Dick ETS. “Importante la visione di Moby Dick ETS con i giovani e l’Europa. I giovani non devono cambiare Paese ma devono poter cambiare il proprio Paese. Mobilità, collegare e responsabilizzare, sono le tre parole chiave perno della strategia Europea che potremmo riassumere con il concetto di partecipare consapevolmente, cosa che Moby Dick ETS porta avanti da tempo. Su alcuni temi c’è bisogno di più unità, senza divisioni, fare squadra per dare sempre più opportunità ai nostri giovani che rappresentano una risorsa importante”.Il Meeting Nazionale dei Giovani partirà il 29 settembre alle ore 15:30 al Castello Arechi di Salerno.