Meet The Meeting 2024 incontra Salerno: l'iniziativa al ristorante didattico ”Al Virtuoso”

Meet The Meeting è l’evento in molte città italiane ed anche all’estero per la presentazione della 45 esima edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, che si svolgerà quest’anno a Rimini dal 20 al 25 agosto. Salerno è tra le piazze che anticiperà i contenuti dell’avvenimento riminese. Come è noto, il “Meeting di Rimini” rappresenta l’itinerario culturale in cui convergono esperienze e tematiche di indubbio interesse, dal lavoro all’economia, dalle sfide della tecnica alla edificazione della democrazia, favorendo lo scambio di culture e prassi, a livello internazionale, rendendo evidente, al contempo, la possibilità di una convivenza pacifica e costruttiva. Salerno è nel cuore stesso di questo itinerario: il 21 giugno, alle ore 20.00, presso l’Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso, si terrà una serata di riflessione e degustazione con buffet aperidinner, musica e testimonianze. Come è nello stile dell’evento salernitano, i promotori dello stesso hanno inteso incontrare realtà culturali, sociali ed imprenditoriali, condividendo e testimoniando la ricchezza del patrimonio umano e di intrapresa in atto nel nostro territorio.

Quest’anno, oltre agli ospiti, saranno protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero con il loro ristorante didattico, preparando le gustose specialità della serata. Un mix di cultura, gastronomia, impegno educativo e cura delle professionalità da mettere in campo sui mercati internazionali. “Intendiamo incontrare, comunicare e valorizzare le eccellenze della nostra terra”, affermano gli organizzatori, “contribuendo ad incrementare l’evidenza sociale e valoriale di risorse umane culturalmente vivaci e socialmente creative”. “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiano?”: è il tema coinvolgente dell’edizione 2024: un dialogo sull’umano, per ritrovare e riconoscere, con simpatia, il senso di bellezza e verità che abita il nostro cuore in un tempo di incertezza, in cui siamo chiamati a vivere da protagonisti senza paura, costruendo ambiti di vita e di lavoro degni della comune umanità.