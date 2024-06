Estate 2024, quarto approdo per la "Mein Schiff II" a Salerno

È il suo quarto approdo stagionale al Molo Manfredi, ormai abituale ospite della Stazione Marittima: l’arrivo della Mein Schiff II della Tui Cruises - come mostrano le foto di Antonio Capuano e Guglielmo Gambardella - è una cartolina che splende nel cuore di Salerno. I 2.965 crocieristi sono già in visita per la città e alla scoperta dei siti turistici della provincia, dalla Costiera Amalfitana ai templi di Paestum.