Curiosità: la Mein Schiff 6 approda alla stazione marittima

Al via, oggi, i primi arrivi della lunga stagione crocieristica alla Stazione Marittima di Salerno. Al Molo Manfredi, stamattina, ha attraccato la Mein Schiff 6 della compagnia Tui Cruises. Oltre duemila e cinquecento turisti, soprattutto tedeschi, hanno potuto ammirare le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro territorio, tra escursioni in Costiera Amalfitana e visite guidate in città e provincia. La stagione delle crociere, dunque, promette di essere da record.

Foto di Antonio Capuano