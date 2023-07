Arte e cultura, firmato l'accordo tra il Liceo Sabatini-Menna e l’associazione Melissa La Rocca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo scorso 10 Luglio è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il dirigente scolastico Prof. Renata Florimonte del Liceo artistico Sabatini-Menna e Vinicio La Rocca presidente dell’ associazione Melissa La Rocca alla presenza del dottor Ciriaco Russomando e dei docenti Mara Maglione e Rossana Rosapepe. L’accordo prevede che entrambe le parti si impegnino a collaborare per realizzare progetti in ambito artistico e culturale. L’associazione infatti, per il secondo anno consecutivo, promuove il Festival canoro “Una Voce per Melissa” e, proprio in occasione di questo evento, alcuni studenti dell’istituto hanno realizzato 15 trofei che verranno utilizzati come premi per i vincitori della kermesse. “Questa sinergia è nata lo scorso anno in occasione della prima edizione del festival” – ha dichiarato Vinicio La Rocca, padre della ragazza prematuramente scomparsa nel 2019 - Oggi abbiamo gettato le basi di una collaborazione che non è finalizzata solo alla gara canora ma che ci vedrà impegnati in progetti concreti per sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti come la violenza di genere e la prevenzione”. Una grande cooperazione tra le parti, un terreno comune dove istruzione e spirito di gruppo si fondono in una progettualità concreta e duratura nel tempo.