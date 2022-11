Femminicidio a Pontecagnano, a Mariconda il primo memorial dedicato ad Anna Borsa

Mariconda dedica ad Anna Borsa la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In ricordo della giovane uccisa il 1 marzo scorso, nel salone di parrucchiere di Pontecagnano dove lavorava, ci sarà il primo memorial, il 25 novembre, al campo Primavera del quartiere della zona orientale.

L'annuncio

L'iniziativa cade a due giorni dall’udienza preliminare del processo a carico di A.E., ex fidanzato della 30enne, che quella mattina l'ha uccisa. Il 40enne è stato rinviato a giudizio per l’omicidio aggravato da atti persecutori nei confronti della ex, oltre che dalla premeditazione.