Lotta greco romana, oggi l’Open D’Italia “Memorial Camillo Infinito” a Salerno

E’ in programma oggi (18 dicembre), presso il “Palatulimieri” di Salerno, l’Open D’Italia “Memorial Camillo Infinito” con la Lotta Greco Romana in stile libero, maschile, femminile, under 20 e seniores.

I promotori

A promuovere l’evento sportivo, fra gli altri, il Coni e la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Athlon Club, con la partecipazione di “Nutritevi” del dottore Valerio Vincenzo Vitale (biologo perfezionato in educazione alimentare e prevenzione delle malattie metaboliche). Le operazioni di peso per i partecipanti hanno avuto inizio alle ore 8. La gara inizia alle ore 10.