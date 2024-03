19° Memorial di Pallacanestro “Filippo Gibboni”: un successo il torneo a Torrione

Si è tenuto ieri, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “G.Barra” plesso Posidonia in via XX Settembre a Torrione, il 19° Memorial di Pallacanestro “Filippo Gibboni” Categoria Under 13, organizzato dalla società Canossa Basket Salerno e dedicato alla memoria di Filippo Gibboni, fondatore della Canossa Basket e indimenticato professore e allenatore di pallacanestro salernitano. Al torneo - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - ha partecipato la Canossa Basket Salerno, allenata dal coach Vincenzo Gibboni e la 3P Picentia – Pontecagnano allenata da coach Renato barra. Arbitro del Torneo Jacopo Bisogno. Lo staff organizzativo era composto da Fabio Pagano e Luca Baldi.

Il commento

“Questo torneo è dedicato alla memoria di mio padre”, afferma il tecnico Vincenzo Gibboni, con un brillante passato da giocatore, oggi nello staff tecnico della Canossa Basket Salerno e promotore del torneo. “E' stato lui ad insegnarmi le fondamenta del basket e a farmi amare questo sport. Credo che allo sport debba essere riconosciuta un’importante funzione, come fattore di socializzazione, strumento di promozione di valori sociali e prevenzione del rischio. Sono proprio questi valori che mio padre mi ha trasmesso attraverso la pallacanestro e che oggi cerco di trasferire a tutti i ragazzi che vengono in palestra. A conclusione del torneo si è svolta la premiazione con medaglie, coppe e gadget per tutti i ragazzi che parteciperanno alla manifestazione".

I nomi

Ecco gli atleti della squadra Canossa Basket: Antico Alessandro, Pagano Antonio, Lettieri Lorenzo, Bruno Leonardo, Palmieri Melissa, Mastrolia Christian, Gentile Francesco, Petrali Maria, Castro Peter, Matta Lorenzo, De Sio Alex, Falivene Emanuele, Angrisani Simone,Santoro Matteo, Coach Enzo Gibboni.