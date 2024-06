Memorial Giovanni Caressa: il 27 e 28 giugno l'evento dedicato al fondatore di Anffas

Si rinnova l'appuntamento con il Memorial Giovanni Caressa. Le celebrazioni dell’evento dedicato all’indimenticato fondatore dell’Anffas si terranno il 27 e 28 giugno, organizzate dalla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus e Anffas Salerno Ets Aps. Un'occasione speciale per condividere momenti di inclusione, promuovendo una nuova cultura della disabilità attraverso progetti di vita individuali e personalizzati.

Il programma

Giovedì 27 giugno, presso lo Stadio Comunale Figliolia di Baronissi, a partire dalle ore 17:00, si svolgeranno attività sportive aperte a tutta la cittadinanza, organizzate da Anffas Salerno. Alle 18:30, si terrà una partita amichevole tra gli Insuperabili Campania e la A.S.D. Polisportiva Baronissi - Anffas, seguita da una sfida tra la squadra dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e la Scuola Medica Salernitana Calcio. La serata si concluderà con la premiazione dei partecipanti.

Venerdì 28 giugno, al Sunrise Accessible Resort in Via Litoranea 39 – Spineta di Battipaglia (SA), a partire dalle ore 19:00, si terrà l'evento celebrativo con la benedizione e la Santa Messa officiata da Padre Carlos Kassehin, in memoria di Don Giovanni Caressa. Durante la serata, verrà assegnato il Premio “Memorial G. Caressa” a chi si è distinto nell'ambito sociale, dello sport e dell'inclusione. La celebrazione si concluderà con una cena sociale insieme a familiari, collaboratori, amici, istituzioni e partner.

L’evento è supportato da numerose realtà locali, tra cui Genovese srl, Perrella Distribuzione srl, Pasticceria Beatrice, Guatemala Coffee srl, Paestum Service Srl, Sunrise Accessible Resort, Pasticceria Rosticceria Benedetto di Pontecagnano. Collaborano anche il Punto Odv per l’assistenza sanitaria e la terna arbitrale dell’AIA-FIGC Salerno.